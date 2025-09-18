Россия нарастила поставки украшений в Казахстан
Российский импорт составил почти половину от числа всех поставок из других стран
Российский экспорт ювелирных изделий и бижутерии в Казахстан показал рост в июле 2025 года. Это стало известно по данным казахстанской таможни, которые изучили РИА Новости.
Сообщается, что поставки украшений увеличились в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бижутерии — вдвое.
В июле российские товары составили 41% от общего объема импорта ювелирных изделий из всех стран дальнего зарубежья. В сегменте бижутерии показатель достиг 47,3%.
Также вырос импорт российского золота в Швейцарию,
