Россия нарастила поставки украшений в Казахстан

Российский импорт составил почти половину от числа всех поставок из других стран

Фото: Артем Дергунов

Российский экспорт ювелирных изделий и бижутерии в Казахстан показал рост в июле 2025 года. Это стало известно по данным казахстанской таможни, которые изучили РИА Новости.

Сообщается, что поставки украшений увеличились в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бижутерии — вдвое.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В июле российские товары составили 41% от общего объема импорта ювелирных изделий из всех стран дальнего зарубежья. В сегменте бижутерии показатель достиг 47,3%.

