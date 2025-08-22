В России сократят часы изучения английского языка для учеников 5—7-х классов

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения России планирует сократить количество часов, отводимых на изучение английского языка в школах для учеников 5—7-х классов. Соответствующий приказ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, рекомендованное количество часов для изучения иностранного (английского) языка составит:

5—7-е классы — 68 часов (2 часа в неделю).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время для учеников 8-х и 9-х классов количество часов останется прежним и составит 102 часа (3 часа в неделю).

Предполагается, что новая норма вступит в силу с 1 сентября текущего года.

К началу нового учебного года Минпросвещения подготовило список рекомендованной патриотической литературы для внеклассного чтения школьников.

Рената Валеева