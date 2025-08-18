Новости общества

Центр Казани перекроют из-за инаугурации раиса Татарстана

15:51, 18.08.2025

Также будет запрещена парковка и движение электросамокатов и велосипедов на этих участках

Фото: Реальное время

В связи с подготовкой и проведением церемонии инаугурации раиса Татарстана будет ограничено движение транспорта в центре Казани. Ограничения затронут несколько улиц вблизи места проведения торжественных мероприятий. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Движение будет ограничено:

  • с 23.00 18 сентября 2025 года до 17.00 19 сентября 2025 года;
  • с 23.00 24 сентября 2025 года до 19.00 25 сентября 2025 года.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • ул. Пушкина (от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной в обоих направлениях);
  • ул. Театральная (от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной в обоих направлениях);
  • ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки) от ул. Пушкина до ул. Театральной.

Также будет запрещена парковка и движение электросамокатов и велосипедов на этих участках.

Напомним, что в Татарстане более 5 тысяч избирателей уже воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать на ближайшем удобном избирательном участке в Единый день голосования — 14 сентября.

Анастасия Фартыгина

