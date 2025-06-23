Рособрнадзор вынес предостережение Болгарской исламской академии

Фото: Михаил Захаров

Рособрнадзор объявил предостережения 11 высшим учебным заведениям, в том числе Болгарской исламской академии, за несоблюдение требований к приему заявлений от абитуриентов через портал государственных услуг «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня.

В общей сложности предостережения получили как светские, так и духовные учебные заведения. Среди них — Балтийская академия туризма и предпринимательства, несколько научно-исследовательских институтов, а также три духовные семинарии Русской православной церкви. Болгарская исламская академия стала единственным мусульманским учебным заведением, получившим такое предостережение.

Рособрнадзор подчеркивает, что необеспечение возможности подачи заявлений через «Госуслуги» является нарушением установленного порядка приема. Информация о вынесенных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

21 апреля Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам, в числе которых Тольяттинский государственный университет (ТГУ).



Рената Валеева