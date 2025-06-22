Ряд стран Ближнего Востока готов помочь Ирану из-за действий США и Израиля
Они считают, что траектория действий США и Израиля может поставить под угрозу их интересы
Несколько стран Ближнего Востока обеспокоены действиями Израиля и США и опасаются начала большой войны, поэтому готовы поддержать Иран. Об этом сообщает ТАСС.
— В настоящее время ведется предварительный диалог о такой поддержке», — отметил источник агентства.
По мнению руководства этих стран, траектория действий США и Израиля может поставить под угрозу их долгосрочные интересы.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об ударах по трем ядерным объектам Ирана.
Военные действия между Израилем и Ираном начались в ночь на 13 июня, когда Израиль запустил операцию против Ирана. В ответ исламская республика атаковала менее чем через сутки.
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