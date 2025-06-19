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В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»

10:39, 19.06.2025

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС в 10.34 по московскому времени.

Ограничения действовали более шести часов, режим был введен сегодня в 4.19 мск.

Реальное время / realnoevremya.ru

Режим «Беспилотная опасность» вводился в Татарстане в третий раз за последние четыре дня.

Зульфат Шафигуллин

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