В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»
В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС в 10.34 по московскому времени.
Ограничения действовали более шести часов, режим был введен сегодня в 4.19 мск.
Режим «Беспилотная опасность» вводился в Татарстане в третий раз за последние четыре дня.
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