Вячеслав Володин о требованиях РПН к проектированию школ: «Эти нормы не ради людей, а ради норм»

На заседании Госдумы, посвященном охране здоровья школьников и развитию детско-юношеского спорта, обсуждались проблемы, связанные с нормативами, мешающими строительству новых школ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры заявили, что требования Роспотребнадзора значительно увеличивают стоимость строительства и не всегда соответствуют реальным потребностям. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат от Татарстана Илья Вольфсон.

— Когда мы говорим о нормативах, у нас сельская школа сегодня обходится — одно ученическое место — в 4 млн рублей. Чтобы построить школу на 250 мест, нужен миллиард. Этот миллиард у государства есть? Нет. Школы ветшают, а требования растут, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что речь идет не о снижении качества, а о разумном подходе к нормам, которые должны работать на результат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатива по пересмотру нормативов уже поддержана и вошла в повестку Комиссии Государственного совета России «Инфраструктура для жизни». Президенту России были представлены предложения по изменению градостроительных требований и введению моратория на постоянное обновление нормативов.

Володин также уточнил, что существуют проблемы и с другими санитарными нормами, которые меняются в процессе проектирования. Это приводит к дополнительным затратам и замедляет процесс строительства.

— Школы и другие социальные объекты должны строиться быстрее, дешевле — и при этом оставаться безопасными и современными. Не нормы ради норм, а ради людей, — резюмировал он.

Напомним, что в Татарстане активно идет капремонт многоквартирных домов. На данный момент отремонтировано 33 образовательных учреждения (52% готовности), 11 детских садов (43%).



Анастасия Фартыгина