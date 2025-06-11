Тело женщины, пропавшей накануне, найдено в озере в Осиново
Утром в воскресенье в озере поселка Осиново было обнаружено тело 33-летней женщины. Ее искали около суток. По предварительным данным, женщина утонула.
Известно, что погибшая нигде не работала и состояла на учете в психоневрологическом диспансере. При ней был найден блокнот с запиской, содержание которой пока не разглашается.
Сейчас выясняются все обстоятельства гибели женщины.
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