Тело женщины, пропавшей накануне, найдено в озере в Осиново

Утром в воскресенье в озере поселка Осиново было обнаружено тело 33-летней женщины. Ее искали около суток. По предварительным данным, женщина утонула.

Известно, что погибшая нигде не работала и состояла на учете в психоневрологическом диспансере. При ней был найден блокнот с запиской, содержание которой пока не разглашается.

Сейчас выясняются все обстоятельства гибели женщины.



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