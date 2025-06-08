Свободные деньги россиян сократились в мае 2025 года

Фото: Елизавета Пуншева

Доля «свободных денег» в бюджете российских семей в мае 2025 года составила 22,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с апрелем.

Индекс свободных денег (ИСД) достиг отметки 65,6%, что на 0,4 п.п. меньше значения предыдущего месяца, но на 5,1 п.п. выше показателя мая 2024 года.

Эксперты связывают незначительное снижение ИСД с изменением потребительского поведения граждан в преддверии летнего отпускного сезона. Население начинает активно формировать накопления на отдых, сокращая расходы на второстепенные категории товаров и услуг.

Это приводит к уменьшению объема средств, остающихся в качестве «свободных денег» в ежемесячном бюджете семей.

Матвей Гавриков