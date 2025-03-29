В Казани на АЗС загорелся грузовик
В столице Татарстана на территории автозаправочной станции, расположенной по адресу Оренбургский тракт, 144а, корпус 1, загорелся грузовой автомобиль
По данным ГУ МЧС РФ по Рт сообщение о происшествии поступило в 10:13. Площадь горения составила 3 квадратных метра. К 10:18 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
- Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.
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