Банк России опубликовал курс валют на 4 марта
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные и вторник, 4 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 0,99 рубля, евро — на 1,29 рубля, юань увеличился на 0,09 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 89,25 рубля;
- евро — 92,85 рубля;
- юань — 12,17 рубля.
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