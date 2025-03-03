Новости экономики

19:17 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 4 марта

18:15, 03.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 4 марта
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные и вторник, 4 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 0,99 рубля, евро — на 1,29 рубля, юань увеличился на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 89,25 рубля;
  • евро — 92,85 рубля;
  • юань — 12,17 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть707
  • Нижнекамскнефтехим96
  • Казаньоргсинтез88.1
  • КАМАЗ124.4
  • Нижнекамскшина47.35
  • Таттелеком0.819