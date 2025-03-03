Центробанк: в Татарстане увеличилось число черных кредиторов

Фото: Дарья Пинегина

В 2024 году в Татарстане было выявлено 32 черных кредитора и две организации с признаками финансовой пирамиды, что на четыре случая больше, чем в 2023 году, когда было зафиксировано 28 нелегальных кредиторов и финансовых пирамид. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Нелегальные кредиторы в республике предоставляли займы под видом ломбардной деятельности или комиссионной торговли, однако не были зарегистрированы в реестре ломбардов. Эти организации часто начисляют завышенные проценты на займы, а также могут продавать заложенное имущество.

Финансовые пирамиды, как правило, можно распознать по анонимным интернет-страницам и каналам в мессенджерах, которые активно рекламируют свои проекты и обещают высокие доходы от инвестиций. Такие организации используют агрессивные методы рекламы, чтобы привлечь клиентов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По данным Центробанка, в России в прошлом году было зафиксировано более 9 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Несмотря на снижение числа черных кредиторов на 19%, количество финансовых пирамид увеличилось в 1,9 раза, достигнув 5,5 тыс. Основная часть мошенников сосредоточилась на интернет-проектах с пирамидальной схемой.

Напомним, что число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума — на сегодняшний день в черном списке Центробанка находится более 2 тыс. таких проектов.



Анастасия Фартыгина