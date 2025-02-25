Экс-главу земельной палаты Татарстана обвинили в мошенничестве на 62,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершили расследование дела против бывшего руководителя Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района. Его обвинили в серьезных должностных преступлениях, включая злоупотребление служебными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщили в управлении Следкома России по Татарстану.

По данным следствия, действия экс-чиновника привели к убыткам для муниципалитета на сумму не менее 62,9 млн рублей.

Преступление было выявлено в результате совместной работы следователей и сотрудников МВД, которые провели ряд оперативно-разыскных мероприятий.

Анастасия Фартыгина