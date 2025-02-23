Решением судей Бивол победил в боксерском поединке с Бетербиевым

Фото: Динар Фатыхов

Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в поединке в Саудовской Аравии. Победа досталась решением большинства судей.

Бивол взял реванш у Бетербиева за недавнее поражение. Двое из трех судей отдали победу Дмитрию, еще один зафиксировал ничью.

12 октября Артур также победил большинством судейских голосов. При этом Бетербиев прервал свою серию из нокаутов. В тот раз Бивол потерпел первое поражение в карьере.

В бою-реванше Бетербиев не смог защитить звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг). Отныне титул переходит к Биволу. Для Бетербиева поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее боксер выиграл все бои с 2013 года.

После поражения Бетербиев потребовал провести третий поединок с Биволом.

Зульфат Шафигуллин