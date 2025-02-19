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Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей

16:14, 19.02.2025
Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей
Фото: Максим Платонов

Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, вновь опустился ниже 90 рублей. Это следует из данных торогов.

На 14:46 (мск) доллар подешевел на 85 копеек относительно предыдущего закрытия — до 89,66 рубля.

При этом накануне американская валюта поднималась до 90,75 рубля, но сегодня уже сползла до 89,5 рубля.

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 19 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Елизавета Пуншева

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