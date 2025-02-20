Сегодня утром в Татарстане ожидается до -25 градусов, днем — до -12 градусов
Утром местами возможен небольшой снег, туман
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром местами возможен небольшой снег, туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Днем без существенных осадков. Ветер южный 4—9 м/с. Утром похолодает до -13... -18 градусов, при прояснениях до -20... -25 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -7 до -12 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем ожидается от -7 до -9 градусов, преимущественно без осадков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.