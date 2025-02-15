СМИ: встреча Путина и Трампа может состояться в конце февраля

Официальные лица России и США высокого ранга на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии, чтобы подготовить возможную встречу лидеров двух стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Отмечается, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться до конца февраля. По данным издания, они обсудят завершение конфликта на Украине.

Напомним, Саудовская Аравия фигурировала в переговорах Путина и Трампа как возможное место для проведения их личной встречи. Однако окончательное решение пока не принято, утверждал 13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Галия Гарифуллина