Муниципалитеты Татарстана получили 10,6 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов
В соответствии с законом «О бюджете Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», муниципальные образования республики получили межбюджетные трансферты на общую сумму 10,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.
Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета республики местным бюджетам, предоставлены в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
Распределение средств выглядит следующим образом:
- дотации составили 0,2 млрд рублей;
- субсидии — 4,6 млрд рублей;
- субвенции — 5,8 млрд рублей;
- иные межбюджетные трансферты — 0,8 млн рублей.
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