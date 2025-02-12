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Муниципалитеты Татарстана получили 10,6 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов

09:03, 12.02.2025
Муниципалитеты Татарстана получили 10,6 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов
Фото: Динар Фатыхов

В соответствии с законом «О бюджете Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», муниципальные образования республики получили межбюджетные трансферты на общую сумму 10,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.

Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета республики местным бюджетам, предоставлены в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Распределение средств выглядит следующим образом:

  • дотации составили 0,2 млрд рублей;
  • субсидии — 4,6 млрд рублей;
  • субвенции — 5,8 млрд рублей;
  • иные межбюджетные трансферты — 0,8 млн рублей.
Рената Валеева

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