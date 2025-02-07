Татарстан вошел в топ-5 регионов России по количеству вакансий в сфере науки

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по количеству вакансий для ученых и преподавателей в 2024 году, обогнав многие регионы России. В республике было опубликовано 8,6 тыс. предложений о работе в сфере науки и образования.

За 2024 год в России было опубликовано 219 тыс. вакансий в сфере науки и образования, что на 15% больше, чем в 2023 году. За первый месяц 2025 года подобных предложений было 18 тыс., а за аналогичный период 2024 года — 16,4 тыс., передает ТАСС.

Лидерами по числу вакансий для ученых и преподавателей в 2024 году стали Москва (48,6 тыс. предложений), Санкт-Петербург (24,3 тыс.) и Московская область (14,5 тыс.), Краснодарский край (9,5 тыс.), и Татарстан (8,6 тыс.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на рост числа вакансий, средние предлагаемые ежемесячные зарплаты в целом по стране в конце 2024 года составляли 55 тыс. руб. (средняя ожидаемая при этом достигла 70 тыс. руб.). Самые высокие зарплаты ученым и преподавателям предлагали в Ямало-Ненецком АО (82,8 тыс. руб.), Москве (78,7 тыс. руб.) и Чукотском АО (77 тыс. руб.).

Интересная ситуация развернулась на рынке труда в научной среде Татарстана: разрыв в зарплатах между новичками и сотрудниками с опытом превышает десятки раз. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева