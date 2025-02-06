«Ак Барс» поддержит ребенка болельщика, задержанного за кепку на матче со СКА

Фото: Динар Фатыхов

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» выступил в защиту ребенка, который был задержан на матче против петербургского СКА за брошенную на лед кепку. Инцидент произошел во время игры, когда «Ак Барс» одержал уверенную победу со счетом 8:3.

Два болельщика, один из которых ребенок, были задержаны правоохранительными органами за нарушение правил. В клубе считают такие меры чрезмерными и несправедливыми, заявляя, что они противоречат целям КХЛ и инициативам по популяризации хоккея.

«Ак Барс» осудил буквальное толкование норм закона и призвал к уважению регламента лиги, который разработан с учетом спортивных традиций. В пресс-службе клуба заявили, что всегда будут поддерживать своих болельщиков и стремиться изменить негативное впечатление о хоккее, оставшееся у ребенка после инцидента.

— Странно видеть применение санкций к ребенку в то время, как мировой спорт активно работает над привлечением молодежной аудитории на события. Вместо положительных эмоций от посещения матча и поддержки любимой команды, наш болельщик столкнулся с неприятной ситуацией, — подчеркивается в сообщении клуба.

Анастасия Фартыгина