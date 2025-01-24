Суд Сеула отказал в продлении ареста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Центральный окружной суд Сеула отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей президента Южной Кореи Юн Сок Ёля до 6 февраля. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Ранее, в пятницу, прокуратура обратилась в суд с просьбой о продлении ареста, отмечает ТАСС.

По информации телеканала KBS, суд посчитал недостаточными основания для продления ареста ради проведения прокуратурой дополнительного самостоятельного расследования. Ранее Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих передало дело Юн Сок Ёля прокуратуре. Суд отметил, что законодательство разделяет следствие и государственное обвинение в судебном процессе.

Судья также подчеркнул, что закон об антикоррупционном управлении предполагает, что именно это ведомство должно вести независимое расследование. Закон не указывает на возможность проведения дополнительного расследования прокуратурой после работы антикоррупционного управления.

Напомним, президент Юн Сок Ёль был заключен под стражу 19 января. Первоначальный срок содержания под стражей был установлен в 10 дней, до 28 января. Для продления ареста еще на 10 дней требовалось получить соответствующий ордер в суде, в чем прокуратуре было отказано.

Телеканал KBS сообщает, что прокуратура теперь может официально выдвинуть обвинения против Юн Сок Ёля, что позволит содержать его под стражей до шести месяцев на время судебных разбирательств.

Рената Валеева