Экс-адвокаты Навального* получили сроки за участие в экстремистском сообществе

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Петушинский районный суд вынес обвинительный приговор трем бывшим адвокатам Алексея Навального* — Вадиму Кобзеву*, Алексею Липцеру* и Игорю Сергунину*. Они признаны виновными в участии в экстремистском сообществе и приговорены к реальным срокам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса».

Согласно приговору, Кобзев* получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Липцеру* назначено 5 лет колонии, а Сергунину* — 3 года 6 месяцев. Кроме того, суд запретил каждому из подсудимых на 3 года заниматься оказанием юридических услуг.

Адвокаты были признаны виновными в участии в экстремистском сообществе по части 2 статьи 282.1 УК РФ. Мера пресечения в виде содержания под стражей была сохранена до вступления приговора в законную силу.

Защита осужденных адвокатов заявила о намерении обжаловать приговор после согласования позиции с доверителями. Кобзев* и Липцер* свою вину не признали, а Сергунин* на следствии признал вину.

На прениях сторон гособвинение требовало назначить подсудимым адвокатам от 5 до 5 лет 11 месяцев лишения свободы.

Судебный процесс проходил в Петушинском суде с 12 сентября 2024 года в закрытом режиме. Прокуроры настояли на ограничении доступа к заседаниям, ссылаясь на письмо из Центра противодействия экстремизму МВД (Центр «Э»), в котором утверждалось, что участники процесса могут столкнуться с угрозами со стороны членов экстремистского сообщества, в участии в котором обвиняют подсудимых.

По версии обвинения, адвокаты передавали информацию от Навального* и Навальному* как руководителю экстремистского сообщества, в то время как он находился в колонии во Владимирской области.

Также по аналогичному обвинению заочно арестованы и объявлены в розыск еще два адвоката Навального* — Ольга Михайлова и Александр Федулов.