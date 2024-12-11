Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов
Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ
Сегодня на территории Татарстана днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах возможна метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Ветер южный, юго-западный 7–12 м/с, утром и днем местами порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица и накат.
В Казани ожидается 0..-2 градуса. Днем небольшой снег, мокрый снег, местами метель.
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