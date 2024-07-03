В Казани у директора УК «ПЖКХ» прошли обыски по делу о захвате леса

С обысками у депутата Казгордумы и главы УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова побывали сегодня сотрудники экономической полиции и Следкома. Как сообщают источники «Реального времени», к бизнесмену появились вопросы в рамках дела о захвате и вырубке участка Лесного фонда РФ в Приволжском районе.



Факт обысков дома и на работе подтвердили несколько осведомленных источников, близких к правоохранительным органам. По предварительным данным, к работе самой управляющей компании претензий у силовиков пока нет.

Подробности резонансного дела — в репортаже «Реального времени».

