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В Казани у директора УК «ПЖКХ» прошли обыски по делу о захвате леса

19:54, 03.07.2024
В Казани у директора УК «ПЖКХ» прошли обыски по делу о захвате леса
Фото: скрин видео с сайта мэрии Казани

С обысками у депутата Казгордумы и главы УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова побывали сегодня сотрудники экономической полиции и Следкома. Как сообщают источники «Реального времени», к бизнесмену появились вопросы в рамках дела о захвате и вырубке участка Лесного фонда РФ в Приволжском районе.

Факт обысков дома и на работе подтвердили несколько осведомленных источников, близких к правоохранительным органам. По предварительным данным, к работе самой управляющей компании претензий у силовиков пока нет.

Подробности резонансного дела — в репортаже «Реального времени».

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