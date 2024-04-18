Итоги дня: дело главы Тукаевского района, ограничение Apple и Google ID, инвестиции «Ростеха» в Татарстан
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 18 апреля.
- Татарстанские медики отреагировали на избирательное мартовское повышение социальных выплат, которое не коснулось фельдшеров скорой помощи, сменой мест работы. В районах республики, по данным источника «Реального времени», начался тихий отток фельдшеров скорой медицинской помощи в ФАПы и другие медучреждения.
- Новым руководителем ОАО «Каздорстрой» стал Дамир Мадьяров. Он сменил на этом посту Александра Орехова, который возглавлял акционерное общество с 16 февраля 2022 года по 16 апреля 2024-го, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
- О стратегии развития канала, которая привела к закономерному успеху, и о будущих проектах рассказала генеральный директор телеканала «Домашний».
- В сердце города появится многофункциональный комплекс с жильем премиум-класса, гастродвориком и общественными пространствами. Территория бывшей кондитерской фабрики «Заря» наконец перестанет пустовать. Сейчас оттуда КАМАЗами вывозится строительный мусор, а к 2027 году на пересечении улиц Бутлерова, Ульянова-Ленина и Щербаковского переулка вырастет многофункциональный комплекс премиум-класса.
- Татарстан по итогам 2023 года вошел в топ-7 регионов России по количеству легковых автомобилей: всего в республике зарегистрировано 1,3 млн личных транспортных средств. При этом столица республики уверенно входит в пятерку российских городов-лидеров по количеству машин: более 460 тыс. единиц. «Реальное время» рассказало о парковках в центре столицы республики.
- В Татарстане в I квартале 2024 года спрос на сдачу складских помещений в аренду вырос на 12%. При этом предложение доступных для покупки складов Татарстана сократилось на 18%. Также у предпринимателей республики понизился интерес к приобретению складов на 30%.
- Сегодня Следком по РТ сообщил информацию об уголовном преследовании главы Тукаевского района Татарстана Фаила Камаева. На данный момент он находится на допросе у следователей в Набережных Челнах, отмечают источники «Реального времени». Официально его задержание в СК пока не подтверждают.
- Главной темой Российского венчурного форума — 2024 станет развитие технологического предпринимательства, и впервые акцент будет сделан на вовлечение молодых людей в наукоемкий бизнес. «Тогда и вкус появится, и новые акселерационные программы будем запускать для молодых людей», — объяснил задумку предстоящего мероприятия глава оргкомитета Рифкат Минниханов.
- Кабинет министров Татарстана внес изменения в государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом». Были уточнены объемы финансового обеспечения программы на разных этапах ее реализации.
- В Москве прошла церемония вручения премии СБК. На ней были объявлены победители чемпионата России по спортивному бизнесу. В этом году в шорт-лист премии попали объекты, проекты и мероприятия из Татарстана. Они претендовали на победу в 11 номинациях.
- Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Альфа-Банка» серии 002Р-29 объемом 10 миллиардов рублей. Выпуск облигаций включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.
- На 1 апреля текущего года в доход бюджета Республики Татарстан поступили целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 30,7 млрд рублей.
- Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,8% и достиг 7,9 миллиона человек. В число крупнейших перевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии».
- Правительство Российской Федерации внесло изменения в программу «Фабрика проектного финансирования». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В новой версии программы скорректировано понятие «инвестиционный проект», уточнены требования к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.
- Российские сервисы начали предупреждать своих пользователей об отключении доступа через Google аккаунты и Apple ID. Так, например, в сервисе «Литрес» новых и старых пользователей просят удостовериться в актуальности электронной почты и номера телефона привязанного к профилю. Поскольку с 22 апреля доступ к Google-аккаунтам и Apple ID будет отключен.
- Казанская спортсменка стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем.
- В ходе XVIII Российского венчурного форума пройдет конкурсный отбор около 20 стартап-проектов, которые будут презентованы на саммите университетов БРИКС в Казани. Об этом сообщил журналистам представитель Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) Игорь Гладких по итогам заседания оргкомитета РВФ 2024. По его словам, экспертная группа из участников РВФ выберет наиболее перспективные стартап проекты, которые будут выдвинуты для привлечения технологических инвесторов на саммите университетов БРИКС.
- Госкорпорация «Ростех» намерена модернизировать и расширить производственные мощности своих предприятий в Татарстане. На эти цели будет направлено 70 миллиардов рублей.
- Министерство культуры Республики Татарстан выпустило административный регламент, который устанавливает стандарт и порядок государственной услуги по аттестации педагогических работников. Заявителями являются педагогические работники организаций в сфере культуры, находящихся в ведении Республики Татарстан, а также педагоги муниципальных и частных учреждений.
- Казанское КНПП «Вертолеты-Ми» возглавил экс-гендиректор УК «Алабуга-2.Нефтехимия» Роберт Ильясов. До него в течение шести лет научно-производственное предприятие возглавлял Дмитрий Коновалов.
- Кабмин Татарстана установил порядок предоставления субсидии из бюджета республики для НКО на мероприятия в сфере инновационной и инвестиционной деятельности.
- В текущем учебном году количество квотных мест для обучения зарубежных студентов в России достигло 30 тысяч. За последние десятилетия этот показатель удвоился. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
- В I квартале 2024 года в Татарстане разыскивалось 1 437 человек, узнало «Реальное время» на основе данных МВД России. По этому показателю республика оказалась второй в Приволжском федеральном округе. Больше всего человек в ПФО разыскивалось в Самарской области — 1 447. Для сравнения, за весь 2023 год в Татарстане разыскивалось 2 778 человек.
- В Татарстане за 2023 год на одного педагога-психолога в общеобразовательных организациях приходилось 846 учащихся. Об этом «Реальное время» узнало из данных Министерства просвещения России.
- Никита Кучеров, нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», стал первым российским хоккеистом, который смог отдать 100 голевых передач в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- В 2024 году значительно выросла стоимость ремонта автомобилей, пострадавших в результате стихийных бедствий.
- В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Заинском районе Республики Татарстан проводится капитальный ремонт семи фельдшерско-акушерских пунктов, сообщило Министерство здравоохранения Республики Татарстан.
- Многие жители Татарстана ожидают, что развлечения на майских праздниках обойдутся им более чем в 10 тыс. рублей (57%). Каждый третий надеется потратить на отдых от 50 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Ренессанс страхования».
Ключевые события 784-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Семеновка, Нетайлово и Орловка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак подразделений 24-й, 115-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Змеевка, Никольское и Ивановка Херсонской области. Также в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения.
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Рената ВалееваОбщество Татарстан