Хинштейн связал отставку экс-главы МВД Татарстана Хохорина с «делом Мишенькина»

Фото: Максим Платонов

Министра внутренних дел Татарстана Александра Хохорина отправили в отставку из-за того, что он пытался «отмазать» своего племянника Станислава Мишенькина, пойманного с наркотиками. Такую версию в своем telegram-канале озвучил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Первого октября 2023 года сотрудники ГИБДД в Казани остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился 28-летний экономист ООО «Абсолют» Станислав Мишенькин, рассказал депутат. Под передним сиденьем полицейские обнаружили сверток с наркотиками: 1,94 грамма мефедрона. Мишенькина задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Однако уже на следующий день, уточняет Хинштейн, Мишенькина отпустили без проведения каких-либо проверочных мероприятий и допросов. Более того, ему вернули без осмотра сотовый телефон — ключевую улику, не только уличающую Мишенькина в преступлении, но и позволяющую вскрыть канал наркотрафика в Татарстане.

Как выяснилось, отпустить наркодельца приказал исполняющий обязанности начальника ОП №4 Анатолий Григорьев. Такую команду от имени министра Хохорина довел лично начальник полиции УМВД Казани Ильнур Хаялиев, пишет Хинштейн в своем канале. Эти факты стали основанием для возбуждения уголовного дела уже в отношении самих полицейских. Дело возбудили по двум составам Уголовного кодекса РФ: превышение полномочий и воспрепятствование правосудию.

— Привлечь его к ответственности можно только силами федерального уровня: отправляю запросы Генпрокурору и главе СКР о передаче этого уголовного дела в производство центрального аппарата Следкома, — написал Хинштейн.

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Артем Гафаров