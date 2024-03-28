За неделю в Татарстане подорожало топливо

В третью неделю марта 2024 года произошло небольшое увеличение цен на автомобильное топливо. Бензин в Татарстане подорожал на 5 копеек, что соответствует 0,1%, а дизель возрос в цене на 12 копеек, или на 0,2%.

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА ДО ЦЕНА ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, % Бензин 51,17 52,22 0,1% АИ-92 49,28 49,28 - АИ-95 53,10 53,22 +0,23% АИ-98 и выше 66,67 66,67 - Дизельное топливо 59,71 59,82 +0,2%

Данные в таблице приведены за период с 18 по 24 марта 2024 года.



Подорожание по Приволжскому федеральному округу было незначительным и у бензина составило 0,03 копейки, у дизеля — 0,01.

Отметим, что две недели назад, с 11 по 18 марта, цены на дизельное топливо также поднялись на 0,07%.

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Рената Валеева