За неделю в Татарстане подорожало топливо
В третью неделю марта 2024 года произошло небольшое увеличение цен на автомобильное топливо. Бензин в Татарстане подорожал на 5 копеек, что соответствует 0,1%, а дизель возрос в цене на 12 копеек, или на 0,2%.
|НАИМЕНОВАНИЕ
|ЦЕНА ДО
|ЦЕНА ПОСЛЕ
|ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
|Бензин
|51,17
|52,22
0,1%
|АИ-92
|49,28
|49,28
|-
|АИ-95
|53,10
|53,22
+0,23%
|АИ-98 и выше
|66,67
|66,67
|-
|Дизельное топливо
|59,71
|59,82
|+0,2%
Данные в таблице приведены за период с 18 по 24 марта 2024 года.
Подорожание по Приволжскому федеральному округу было незначительным и у бензина составило 0,03 копейки, у дизеля — 0,01.
Отметим, что две недели назад, с 11 по 18 марта, цены на дизельное топливо также поднялись на 0,07%.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым