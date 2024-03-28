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За неделю в Татарстане подорожало топливо

16:10, 28.03.2024

В третью неделю марта 2024 года произошло небольшое увеличение цен на автомобильное топливо. Бензин в Татарстане подорожал на 5 копеек, что соответствует 0,1%, а дизель возрос в цене на 12 копеек, или на 0,2%.

НАИМЕНОВАНИЕЦЕНА ДОЦЕНА ПОСЛЕИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
Бензин51,1752,22

0,1%

АИ-9249,2849,28-
АИ-9553,1053,22

+0,23%

АИ-98 и выше66,6766,67-
Дизельное топливо59,7159,82+0,2%

Данные в таблице приведены за период с 18 по 24 марта 2024 года.

Подорожание по Приволжскому федеральному округу было незначительным и у бензина составило 0,03 копейки, у дизеля — 0,01.

Отметим, что две недели назад, с 11 по 18 марта, цены на дизельное топливо также поднялись на 0,07%.

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Рената Валеева
БизнесТранспортОбщество Татарстан
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