День поставщика: в Челнах пройдет встреча крупного и малого бизнеса

14 марта в ИТ-парке Набережных Челнов состоится День поставщика. Предприниматели узнают о закупочных процедурах крупнейших заводов: HAIER, «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», «Казанькомпрессормаш» и ПАО «КАМАЗ».

Мероприятие организовано Министерством экономики Республики Татарстан и АНО «ЦКР «Иннокам» совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, Центром «Мой Бизнес» и Корпорацией МСП. Оно проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» с целью расширения рынков сбыта и развития кооперационных связей.

В рамках встречи представители компаний расскажут о своих требованиях к поставщикам и рассмотрят предложения от предпринимателей. Участники смогут лично обсудить интересующие вопросы и презентовать свою продукцию на B2B-встречах.



Встреча пройдет в ИТ-парке г. Набережные Челны по адресу: ул. Машиностроительная, 91. Вход на мероприятие доступен только для зарегистрировавшихся до 13 марта 2024 года участников.

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