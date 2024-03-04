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Банк России опубликовал курс валют на 5 марта

21:50, 04.03.2024

Согласно данным Центрального банка России, 5 марта установлены следующие курсы валют:

  • юань — 12,64 рубля (+0,02),
  • доллар — 91,35 рубля (+0,02),
  • евро — 99,10 рубля (+0,38).
ЭкономикаИнвестиции
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