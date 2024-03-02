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Происшествия

В Зеленодольске прокуратура проверит обстоятельства схода снега с крыши на прохожих

11:51, 02.03.2024

Прокуратура города Зеленодольска организовала проверку соблюдения жилищного законодательства после того, как с крыши здания сошел снег.

В ходе проверки специалисты оценят, насколько своевременно и качественно организация, ответственная за содержание кровли, убирала снег и лед.

Напомним, что в Зеленодольске трое прохожих, один из которых несовершеннолетний, оказались под завалом снега. Взрослые мужчины смогли выбраться самостоятельно, а школьнику понадобилась помощь.

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Нафиса Миннехузина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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