Итоги дня: сбой в соцсетях, падение прибыли в нефтехиме, одобрен проект обновления ТЮЗа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 27 февраля:
- В Татарстане в 6 раз сократилось число правонарушений на митингах.
- За год госзащитникам в Татарстане выплатили из бюджета 175 млн рублей.
- На Всемирном фестивале молодежи построят отдельный павильон Татарстана.
- Курс биткоина снова пересек отметку в $57 тысяч.
- Международный турнир «Игры будущего» признали просветительским проектом года в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ» на премии российского общества «Знание».
- Ипотечный портфель в Татарстане вырос на 2,4% за декабрь 2023 года.
- Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи в Татарстане откроется для иностранных участников. Республика примет около 100 делегатов из 55 стран в рамках маршрута «Жить и работать в России».
- На брифинге в Кабмине РТ подвели итоги работы республики по нацпроекту «Экология» и очертили фронт деятельности на ближайшие годы. До 2026 года на мероприятия нацпроекта планируется потратить еще 5,7 млрд рублей в дополнение к 17,6 млрд, уже освоенным с 2019 по 2023-й. Татарстан занимает лидерские позиции в федеральном ESG-рейтинге по экологическому блоку, а его предприятия за 6 лет перечислили на экологию более 36 млрд рублей
- Портфель потребительских кредитов в Татарстане уменьшился в декабре 2023 года.
- В Татарстане за неделю заболеваемость COVID-19 выросла почти на 9%.
- По итогам января нефтехимические и химические предприятия Республики Татарстан перечислили в консолидированный бюджет 170,9 млн рублей по налогу на прибыль, или 3,1% от годового плана.
- На благоустройство дворов Татарстана в 2024 году выделено 10 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции заявила куратор программы «Наш двор» Арина Петрова. Она также добавила, что в нынешнем году планируется реконструкция 833 дворов.
- За 9 лет в Татарстане благоустроено 398 территорий на общую сумму в 24 млрд рублей.
- Россияне жалуются на сбои в работе сервисов YouTube, WhatsApp* и VK.
- Стали известны причины сбоя различных мессенджеров. Падение систем приложений произошло из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.
- В 2024 году в Татарстане благоустроят 64 участка, на это выделено 2,5 млрд рублей.
- На благоустройство Альметьевска с 2015 по 2023 год было потрачено 1,2 млрд рублей.
- Торговые сети в Казани фиксируют дефицит товаров бренда Bosch.
- Раис Татарстана одобрил проект реконструкции казанского ТЮЗа.
- Прокуратура Татарстана требует взыскать с руководителя фирмы «Производственно-строительная база-2» более 21 миллиона рублей ущерба от неуплаты налогов.
- На благоустройство дворов Нижнекамска в 2023 году выделили 23 млн рублей.
- В Татарстане по проекту «Безопасные качественные дороги» было установлено 213 камер видеонаблюдения.
- Число кибератак на цифровые ресурсы Татарстана выросло в 32 раза за два года.
Ключевые события 734-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
- Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также САУ «Гвоздика».
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка Донецкой Народной Республики.
- Также отражены семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- ВСУ потеряли свыше 420-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу L119 производства Великобритании.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики.
- Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики.
- Противник потерял до 485-ти военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства США, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley», шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области.
- Потери противника составили до 130-ти военнослужащих, два автомобиля, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
- На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области и Ильинка Днепропетровской области.
- Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Михайловка Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
- Кроме того, уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Чернопоповка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка Запорожской области, Васильевка, Корсунка Херсонской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13523 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15252 танка и другие боевые бронированные машины, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19138 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Нафиса МиннехузинаТатарстан
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