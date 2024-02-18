В России с 1 сентября заработает система оценки качества образования

С 1 сентября 2024 года в России начнет работать федеральная система оценки качества образования. Постановление о правилах ее формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Система будет использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования.

Этого планируется достичь за счет современных технологий, интеграции результатов различных оценочных процедур и доступности информации для педагогов и руководителей образовательных организаций.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина