Девятиклассники Татарстана сдают итоговое собеседование 14 февраля

Завтра, 14 февраля, татарстанские девятиклассники сдают итоговое собеседование. В нем примут участие около 44 тысяч школьников, в том числе 875 детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Минобрнауки Татарстана.

Экзамен проходит в школе, начинается в 9.00 и длится всего 15 минут. За это время школьникам нужно прочитать вслух отрывок из текста, пересказать его, составить монолог по одной из предложенных тем, а также пообщаться с экзаменатором.

Зачет по итоговому собеседованию — это допуск к ОГЭ. В 2023 году «зачет» получили почти все девятиклассники (не смогли сдать собеседование только 8 человек, что составляет 0,02% от всех сдававших).

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Анна Уржумова