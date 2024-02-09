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Альметьевский государственный нефтяной институт получил новое название

11:24, 09.02.2024

Кабмин Татарстана принял предложение Минобрнауки республики о переименовании Альметьевского государственного нефтяного института. Он будет носить название «Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложили на министерство. Ведомству нужно внести соответствующие изменения в устав образовательной организации в 60-дневный срок.

Институт основали в 1956 году. Изначально это был учебно-консультационный пункт (УПК) заочного факультета Московского нефтяного института. Спустя три года его преобразовали в Татарский вечерний факультет. В 1992-м на его базе основали Альметьевский нефтяной институт. За 63 года институт подготовил порядка 19 тысяч специалистов.

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Айрат Назипов
ОбществоОбразование Татарстан
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