Альметьевский государственный нефтяной институт получил новое название
Кабмин Татарстана принял предложение Минобрнауки республики о переименовании Альметьевского государственного нефтяного института. Он будет носить название «Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложили на министерство. Ведомству нужно внести соответствующие изменения в устав образовательной организации в 60-дневный срок.
Институт основали в 1956 году. Изначально это был учебно-консультационный пункт (УПК) заочного факультета Московского нефтяного института. Спустя три года его преобразовали в Татарский вечерний факультет. В 1992-м на его базе основали Альметьевский нефтяной институт. За 63 года институт подготовил порядка 19 тысяч специалистов.
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