Итоги дня: продажа «Яндекса», новые очистные в Татарстане, погиб Хайдар Халиуллин
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 5 февраля:
- В Казани начали подготовку к строительству дороги до нового здания театра имени Галиасгара Камала. Уже ведутся земляные работы, расчистка территории и обследование ливневой канализации. Дорога должна пройти от перекрестков улиц Салимжанова с Миннуллина и Хади Такташа до Нурсултана Назарбаева.
- На территории Татарстана построят несколько новых биологических очистных сооружений (БОС). Стоимость проектов оценивается почти в 200 млн рублей, а реализовать их планируется до декабря текущего года. Вместе с этим в населенных пунктах проведут современные системы водоотведения и установят герметичные канализационные колодцы.
- В Татарстане на проведение выборов президента России направят больше 730 млн рублей. Из них 444 млн выделят из федерального бюджета. Из бюджета республики на выборы дополнительно выделили свыше 54 млн рублей.
- Из казанского СИЗО вышел 58-летний ветеран боевых действий в Афганистане и на Украине Валерий Васюков, в багаже которого перед очередной командировкой на СВО нашли гранату. Верховный суд РТ в пятницу заменил награжденному Путиным бойцу реальный арест домашним.
- Бывший многолетний президент ассоциации предприятий МСБ РТ Хайдар Халиуллин погиб сегодня в результате ДТП. Как сообщает business-gazeta, он направлялся в сторону Ижевска после похорон погибшего на СВО соратника по бизнес-ассоциации.
- Мосгорсуд рассмотрел жалобы адвокатов на водворение в СИЗО экс-главы совета директоров АО «Аммоний» и компании «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова. По данным «Реального времени», интересы обвиняемого в мошенничестве на 246,4 млн рублей представляли казанский и московские адвокаты.
- Под стражу до 2 апреля отправил Вахитовский суд Казани трех обвиняемых по делу о деятельности татарстанской структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Двух арестованных в ФСБ считают организаторами местной ячейки, еще одного — участником. Фамилии фигурантов в пресс-службе районного суда не называют.
- Счетная палата Республики Татарстан провела проверку республиканских школ и училищ олимпийского резерва. Общая сумма выявленных нарушений составила 50 947 000 рублей. Нарушения носят разноплановый характер, но так или иначе они влияют на подготовку спортсменов.
- Власти Казани приняли решение о создании центра городской трансформации. Новое учреждение станет единой площадкой для разработки проектов и одновременно ресурсной базой для других муниципалитетов республики.
- Действующему председателю Арбитражного суда Татарстана Максиму Боровкову не дали добро на второй срок. Его сопернику также отказано в рекомендации. Такое решение приняла Высшая квалифколлегия судей РФ в Москве.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Институту пространственного планирования дать комментарий по ситуации со строительством в пригороде Казани проекта «Яблоневые сады». Это реакция на большое количество обращений от жителей по вопросу планируемой застройки территорий в пригороде Казани.
- В Татарстане запланировано строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Всего предполагается возвести 20 объектов в нескольких районах республики. На эти цели выделят более 185 млн рублей.
- 6 февраля на территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидается ухудшение погодных условий. В западной половине республики возможен сильный и мокрый снег — за сутки 10—14 мм. Кроме того, прогнозируются гололед и снежные заносы.
- С 1 января в Казани выпало 84 мм осадков, или 182% от нормы, в том числе за короткий период с 17 января — 22,49 мм, или месячная норма. За это время из города было вывезено 630 тысяч тонн снега. Причем за последние 3 дня — свыше 100 тысяч тонн.
- Производители хлеба и хлебобулочных изделий Татарстана просят выделить в этом году около 300 млн рублей субсидий для продолжения выпуска социальных сортов этой продукции. С 1 января 2024 года оно закончилось. По поручению раиса РТ изучается предложение хлебопеков повысить субсидии до 5—6 рублей с каждого 1 кг реализованного соцхлеба. Не дожидаясь поддержки, ОАО «Казанский хлебозавод №3» поднял с 23 января отпускные цены, а «Булочно-кондитерский комбинат» пока держит их на прошлогоднем уровне (оба входят в «Ак Барс холдинг»).
- Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса». Нидерландская Yandex N.V. получит часть оплаты за продажу «Яндекса» в юанях. Денежная часть составит 230 млрд рублей. Акции «Яндекса» упали на 9,27% на открытии торгов на Мосбирже после обнародования этой новости. Группа «Лукойл» сообщила, что после завершения сделки по приобретению «Яндекса» в составе консорциума инвесторов ее доля составит около 10%.
- Акционеры МТС-банка на заседании 7 марта рассмотрят вопросы об увеличении уставного капитала и об обращении с заявлением о листинге кредитной организации.
- В 2024 году на «Госуслугах» в тестовом режиме заработает технология генерации ответа — искусственный интеллект на базе российской языковой модели. Генеративный искусственный интеллект получит «Робот Макс».
- После крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вертолет перестал выходить на связь вчера ночью в ходе тренировочного полета над Онежским озером. Утром обломки воздушного судна обнаружили в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.
- Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску 3 февраля, в ходе которого погибли не менее 28 человек. Оно должно состояться 6 февраля.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» и распространить льготные кредиты под 2% годовых на участников СВО и членов семей бойцов, погибших в зоне действия спецоперации. Правительству поручено расширить условия до 1 марта 2024 года.
Ключевые события 712-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражены семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих и два пикапа.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 260 военнослужащих и пять автомобилей.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отражена атака штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 35 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-30.
- На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Золотая Балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 833 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 908 танков и других боевых бронированных машин, 1 217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 248 единиц специальной военной автомобильной техники.
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* запрещенная в РФ международная террористическая организация
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