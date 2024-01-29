Источник: в Казани закрыли уголовное дело против замглавы Минстроя Татарстана

Фото: https://realnoevremya.ru (архив)

По данным источников «Реального времени», статус подозреваемой в уголовном деле утратила Элеонора Абубакирова, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Ее преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.



В мае прошлого года ВИП-сотрудницу министерства задерживали по делу о получении взятки в особо крупном размере, однако избирать меру пресечения через суд не стали. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, фабула претензий получила огласку.

До получения поста в министерстве фигурантка почти 10 лет трудилась в республиканском Фонде газификации и Главном управлении инженерных сетей РТ, однако, как оказалось, по «совместительству» получала довольно высокую зарплату в АО «УКС», которое являлось крупнейшим поставщиком Фонда. Как поясняли источники «Реального времени», компания-поставщик Фонда трудоустроила высокопоставленную сотрудницу и назначила ей высокую зарплату, чтобы облегчить серьезные выплаты за квартиру по коммерческой ипотеке. И за годы эта помощь по выплатам набежала на 9 млн рублей.

Заметим, к нереабилитирующим основаниям относятся, в частности, истекший срок давности преследования и деятельное раскаяние фигуранта, в том числе — с полным возмещением ущерба.

Сколько человек в Татарстане оправдали суды и следователи, какой начальник полиции получил обвинение после ухода в адвокаты и как суд оценил взятку «тортом» для оперативника ФСБ — в репортаже «Реального времени».

Ирина Плотникова