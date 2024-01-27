Итоги дня: Тыгин вместо Крайнова, 28 квартир для многодетных татарстанцев, 80-летие снятия блокады Ленинграда
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за субботу, 27 января:
- Раис Татарстана на субботнем совещании в Доме правительства республики представил нового начальника ведомства — главу Комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александра Тыгина. Он заменит Сергея Крайнова, который возглавлял ведомство на протяжении 16 лет.
- Многодетным семьям из Татарстана выделят 28 квартир в 2024 году. На эти цели предусмотрены 252,8 млн рублей. Всего до конца года в республике обеспечат жильем 84 молодые семьи.
- В Татарстане построили 12% жилья от плана на текущий год. По линии коммерческого строительства сдали 4,5% от запланированного объема — 20 многоквартирных домов суммарной площадью 66,4 тыс. кв. м.
- Правительство России одобрило законопроект, который касается упрощения использования российскими гражданами иностранных документов. В ближайшее время его внесут в Госдуму. Нововведения позволят подтвердить подлинность полученных за рубежом документов не только в Москве, но и почти в 40 областных, краевых и республиканских центрах, где есть территориальные подразделения МИД России.
- В Татарстане в декабре годовая инфляция увеличилась по сравнению с ноябрем и cоставила 7,1% — этот показатель ниже, чем в Приволжском федеральном округе и по России в целом.
- В Казани могут поднять норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2024 года для расчета платежеспособности молодых семей. Он может составить 133 129 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом сумма вырастет на 2 147 рублей. На IV квартал 2023 года размер составлял 130 982 рубля.
- В России отмечают 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» в Санкт-Петербурге и венок к монументу «Мать-Родина». В памятных мероприятиях в Северной столице приняла участие и делегация Татарстана во главе с председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным.
- «Роснефть» в 2023 году добыла рекордные 106 млрд куб. м газа. Налоговые выплаты нефтегазовой компании в прошлом году превысили 4 трлн рублей.
- Татарстанские следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 45 млн рублей. В преступлении подозревают 60-летнего директора ЗАО «Неско». По версии следствия, он вводил в заблуждение налоговые службы с 2018 по 2021-й годы.
- Бывший священнослужитель Михаил Зубарев, обвиняемый в убийстве своей жены с отсечением ей головы, может отправиться на принудительное лечение. Психиатрическая экспертиза подтвердила наличие у него душевного заболевания.
- Из-за непогоды утром в Татарстане задержали шесть поездов дальнего следования. В среднем, задержка составила около двух часов.
- Казанский «Рубин» возобновит сезон Чемпионата России по футболу 2 марта. В этот день подопечные Рашида Рахимова сыграют в гостях против «Краснодара». Матч начнется в 16.30.
Ключевые события 703-го дня специальной военной операции на Украине:
- За прошедшие сутки российские войска поразили зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живую силу и военную технику ВСУ в 102-х районах.
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ.
- На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих и два автомобиля.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня Himars и Vampire.
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Айрат НазиповОбществоВластьЭкономикаСпорт Татарстан
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