Итоги дня: статус многодетной семьи в России, боксер Тищенко — тренер «Игр будущего», Казань стоит в пробках
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 23 января:
- Казань с утра стоит в 10-балльных пробках. К вечеру, по версии 2ГИС, они и вовсе поднялись до запредельных 11 баллов. Красным цветом на карте помечены практически все улицы. По городу также наблюдается большое количество аварий. Из-за брошенных на дорогах автомобилей сбивается график движения троллейбусов и трамваев. Машины эвакуируют с участием сотрудников ГИБДД.
- Власти Казани продлили план «Буран» до конца текущей недели. За прошедшие сутки с улиц вывезли 37 тысяч тонн снега, а с начала зимы на снегоплавильные станции увезли 713 тысяч тонн. На уборку дорог от снега ежедневно привлекают 1,1 тысячи единиц техники. Она работает по 16 часов в сутки.
- Только днем во вторник казанским коммунальщикам удалось завершить аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения на улицах Амирхана, 15 и Декабристов, 83. Однако еще одна авария произошла на водопроводной сети на ул. Солдатской, 5. Благо там аварийно-восстановительные работы удалось завершить спустя пару часов.
- Президент России Владимир Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки. По его словам, ее нужно продолжить, как минимум под 6%. Также российский лидер подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Теперь таковыми признаются лица, имеющие на иждивении трех и более детей.
- Владимир Путин пригласил президента Египта ас-Сиси на саммит БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов республики и АИР РТ взять под строгий контроль выделение участков, в том числе под инвестпроекты. На коллегии Минземимущества РТ глава ведомства Фаниль Аглиуллин рассказал о случаях перепродажи ранее переведенных в категорию промышленности и годами не осваиваемых участков, призвав возвращать таким землям прежнее назначение.
- Доходы от государственной собственности Татарстана за прошлый год составили 15,5 млрд рублей. В бюджет республики поступило 8,18 млрд, в местные бюджеты — 7,4 млрд.
- Власти Татарстана утвердили план проведения Года научно-технологического развития в республике. Запланировано 131 мероприятие: конференции, конгрессы и форумы, которые будут проводиться как на региональном, так и на федеральном и международном уровнях.
- Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объяснил, что «конечная ставка по льготным кредитам в АПК будет напрямую зависеть от ключевой ставки ЦБ — пока молочники будут получать льготные кредиты под 6,8% годовых (вместо прежних 5% годовых)». Глава Минсельхоза опасается, что из страны начнут вывозить максимум молочной продукции, что неизбежно приведет к росту цен на внутреннем рынке.
- В Татарстане в прошлом году снизилось количество противоправных действий в отношении несовершеннолетних на 7,4%, по сравнению с 2022 годом. За год следственное управление возбудило 758 уголовных дел по фактам преступлений против несовершеннолетних.
- В Чистополе прошла коллегия Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Ситуацию с туристическим потоком и реставрацией исторических объектов раскритиковала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
- Калининградское МКАО стало владельцем основной компании «Яндекса», говорится в данных ЕГРЮЛ. МКАО «Яндекс» создали 26 декабря 2023 года. Компания зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.
- Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple Distribution International LTD на 800 тысяч рублей. Причиной штрафа стало неудаление компанией литературы, признанной экстремистской в России, из сервиса Apple Books.
- Известный боксер и чемпион мира по боксу Евгений Тищенко будет тренером команды Gamers of Future на предстоящих «Играх будущего-2024». Команда будет соревноваться в фиджитал-единоборствах.
Ключевые события 699-го дня специальной военной операции на Украине:
- Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.
- На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 66-й, 81-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю. В течение суток отражены четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
- На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Григоровка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии c авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
- Всего с начала проведения СВО уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14 743 танка и других боевых бронированных машин, 1 205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 830 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 751 единица специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияАвтоЭкономикаНедвижимостьПромышленностьАгропром
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым