ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 23 января
Центральный банк России опубликовал официальные курсы валют на вторник, 23 января. Согласно данным ЦБ курс юаня снизили на 9 копеек, он составил 12,18 рублей.
Курс доллара по отношению к рублю снизился на 62 копейки, достигнув 87,97 рублей. Официальный курс евро понижен на 50 копеек и составил 95,89 рублей.
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