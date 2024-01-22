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ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 23 января

17:06, 22.01.2024

Центральный банк России опубликовал официальные курсы валют на вторник, 23 января. Согласно данным ЦБ курс юаня снизили на 9 копеек, он составил 12,18 рублей.

Курс доллара по отношению к рублю снизился на 62 копейки, достигнув 87,97 рублей. Официальный курс евро понижен на 50 копеек и составил 95,89 рублей.

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ЭкономикаФинансы
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