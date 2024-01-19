Итоги дня: Татарстан под снегом, киберспорт России под запретом, в Казани задержали начальника колонии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 19 января:
- Татарстан и Казань накрыло очередным мощным снегопадом. Утром пробки в городе достигли 9 баллов, вечером они увеличились до максимума. За сегодняшнее утро в Казани произошло 95 ДТП. В метро вновь ввели дополнительные составы. По городу и республике взлетели цены на такси. Рейсы из казанского аэропорта вылетали с сильными задержками. На трассе М-12 «Восток» и М-7 «Волга» в Татарстане ввели ограничение на движение для всех видов транспорта. Ограничили трафик грузовиков и автобусов на дорогах Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск; Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном; А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга»; А-151 Цивильск — Ульяновск.
- С улиц Казани за прошедшие сутки вывезли 31 тысячу тонн снега. Прошедший ночной снегопад в столице Татарстана признали самым мощным за последние пять лет. До завтрашнего дня на город обрушится еще около 23 мм осадков, что составляет до 30 см высоты снежного покрова. Дорожные службы функционируют в усиленном режиме, ночью для уборки снега задействуют более 600 единиц техники. По прогнозам синоптиков, после окончания снегопадов, начиная с воскресенья, в Татарстан придет похолодание.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее выполнять задачу президента России по переходу на отечественное программное обеспечение государственных и муниципальных органов. Минниханов обратил внимание на рост количества атак на информационные системы республики и призвал обеспечить их полную безопасность.
- Рустам Минниханов обсудил с гендиректором «Почты России» Михаилом Волковым реализацию в Татарстане программы ремонта почтовых отделений. По словам раиса, в республике насчитывается 1138 отделений почтовой связи, в которых работают более 8 тысяч сотрудников.
- В 2023 году для включения в федеральный регистр от Татарстана поступило 4 356 нормативных правовых актов. Республика занимает 1-е место по Приволжскому федеральному округу (ПФО) по этому показателю и второе по России.
- В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 6 211 некоммерческих организаций (НКО). Республика занимает первое место в ПФО по их количеству. В 2023 году в РТ зарегистрировали 275 новых НКО.
- Татарстан по результатам 2022 года занял второе место в рейтинге научно-технического развития в России. Доля инновационно активных организаций в республике оценивается на уровне 32%.
- В Казани задержали начальника колонии-поселения №18 Азата Сафина. Ему вменяют получение материальных ценностей на общую сумму 100 тысяч рублей. Наши источники сообщают, что Сафин знал о проверке и после задержания начальника колонии №2 по схожей истории написал явку с повинной.
- Набережночелнинский горсуд отправил в СИЗО до 17 марта экс-директора филиала КФУ и завкафедрой экономики филиала Анатолия Макарова. Ему вменяют получение взятки в размере 195 тысяч рублей. Против такой серьезной меры пресечения в суде возражали и прокурор, и подозреваемый, и его адвокаты.
- Судебную тяжбу о цене техприсоединения к системе теплоснабжения «Квартала юстиции» в Казани прокомментировала одна из сторон спора. Предметом разногласий между Госкомитетом РТ по тарифам и «Татэнерго» стал размер установления платы. Компания договорилась с застройщиком объекта — Госжилфондом при раисе РТ — подключить объект за 32 млн рублей. В ведомстве Александра Груничева сократили сумму до 9 млн. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали энергетиков, регулятор добивается пересмотра решения.
- До 22 ноября 2024 года в Казани расширят съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского. Увеличение до двух полос предусмотрено в рамках ремонта указанной дороги. Отремонтировать собираются 575 метров дороги, на что выделено 120 млн рублей.
- С начала 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода из декретного отпуска на работу. Закон вступил в силу с 1 января текущего года.
- Сильнее всего в 2023 году году в России подорожали яйца (+61,4%), помидоры (+51,1%) и груши (+48,3%). В топ-5 также вошли виноград (+48,2%) и бананы (+46,9%). Существенно возросла стоимость чеснока (+46,36%) и апельсинов (+33,99%).
- Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России после жалобы Украинской федерации электронного спорта. Однако российские киберспортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
- Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в МИД России. Дипломата вызвали в связи с уничтожением Вооруженными силами (ВС) РФ французских наемников в Харькове. В российском министерстве подчеркнули: послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа.
Ключевые события 695-го дня специальной военной операции на Украине:
- Дрон ВСУ при перехвате российскими ПВО сбросил снаряд на нефтебазу в Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, «произошло возгорание резервуаров в обваловании».
- В Минобороны России сообщили, что в период с 13-го по 19-е января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БПЛА.
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в течение недели отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 17 атак противника и нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в течение недели отразили 15 атак противника, а также нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Парасковиевка и Павловка ДНР.
- На Запорожском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огнем нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка и Ивановка Херсонской области.
- Всего с начала проведения СВО уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17617 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияАвтоЭкономикаСпортКиберспорт
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