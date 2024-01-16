Министр образования Татарстана: школьники, не зарегистрированные в edu.tatar, не получат аттестаты

Татарстанские школьники, чьи родители отказались предоставлять данные для системы электронного образования edu. tatar, не смогут получить аттестат. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга, посвященного модернизации системы электронного образования, заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

— До 1 февраля, когда ребенок должен подать заявление на участие в ЕГЭ, остались считанные 15 дней. А без ЕГЭ он останется без аттестата, — сказал министр.

По его словам, вместо аттестата о среднем общем образовании такие учащиеся получат лишь справку об окончании 11 классов. Он отметил, что от того, будут ли данные школьника в единой системе, зависит не только возможность участия в ЕГЭ, но и получение материалов для экзаменов.

Напомним, в Татарстане 155 тысяч родителей оформили доступ в систему «Электронное образование РТ» через «Госуслуги».



В республике все школы перешли на обновленную версию системы «Электронное образование РТ». Теперь вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА («Госуслуги»), из-за чего у некоторых родителей возникли проблемы с отслеживанием успеваемости своих детей. В некоторых школах педагоги и вовсе были вынуждены предложить ученикам вернуться к бумажным дневникам.



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