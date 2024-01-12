Пловец «Синтеза» Николай Зуев начал подготовку к новому сезону

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК "Синтез"

Пловец Николай Зуев из спортивного клуба «Синтез» начал подготовку к предстоящему соревновательному сезону. По словам тренера Алексея Кузнецова, еще до новогодних праздников они со спортсменом распланировали график тренировок и определили приоритеты на сезон, сообщает пресс-служба клуба.



Сейчас проходит первый этап подготовки, который включает общую физическую подготовку (ОФП). Этот сбор включает лыжную подготовку. Последующие сборы будут проводиться на выезде и будут уделять больше внимания специальной плавательной подготовке.

В ближайшие месяцы состоится Чемпионат Приволжского федерального округа (ПФО), а затем и Чемпионат России, который пройдет в апреле в Казани. Оба соревнования — важные этапы в подготовке Зуева.

Алексей Кузнецов отмечает, что работа над подготовкой к сезону началась заранее, и первые результаты уже видны. Они планируют провести несколько сборов за пределами родного города, чтобы получить максимальную отдачу от тренировок.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко