Итоги дня: туалет по цене квартиры в Казани, Минниханов о готовности к «Играм будущего», конфликт в Йемене
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 12 января:
- Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не стал исключать возможности, что будет баллотироваться осенью в Госсовет республики, однако окончательное решение еще не принял. На встрече со СМИ он привел социально-экономические показатели Татарстана, отметив рост по итогам 2023 года.
- В Казани состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». На встрече утвердили спортивную программу, а также объекты проведения соревнований. По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, все службы и ведомства республики находятся в оперативной готовности.
- Вахитовский суд Казани оставил под стражей до 22 июня трех фигурантов уголовного дела о преступлениях против бизнеса, общества и государственной службы. На скамье подсудимых оказались бывший первый замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов, врио замдиректора Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и директор фирмы «Винстрой» Валерий Никитенко. Все трое свою вину не признали.
- Среднемесячная заработная плата в Татарстане за 10 месяцев 2023 года составила 59 525 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го она увеличилась на 18,5%, или 9,3 тысячи рублей (ранее было 50,2 тысячи). С этим показателем республика заняла 1-е место в Приволжском федеральном округе (ПФО). Средняя зарплата по России в целом составила 71 тысячу рублей.
- Острейший дефицит кадров в Татарстане подталкивает предприятия идти на экстраординарные меры: переманивать высокой зарплатой, обучать новичков на трехмесячных курсах, а «оборонка» перестала гнушаться и стала принимать на работу людей с судимостью. «2023 год стал временем рекордно низкой безработицы, достигнув уровня 2,9%. В Татарстане и того ниже — 2,1%», — заявил на коллегии ведомства заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
- Кабмин Татарстана утвердил программу государственной поддержки граждан в обеспечении доступным жильем на текущий год. Всего планируется построить 161,7 тысячи квадратных метров жилья. Общая сумма затрат на программу составит 18,457 млрд рублей.
- В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о прохождении границы между Татарстаном и Кировской областью. Ее протяженность составила 228 км.
- У моста «Миллениум» в Казани появится подземный пешеходный переход. Объект включен в проект реконструкции участка разворотной петли моста на участке от дома №1 по ул. Фатыха Амирхана до подмостового пространства «Миллениума».
- Новогодние украшения главной городской елки Казани восстановят за 12,5 млн рублей. Все работы должны будут выполнить до 30 июня. После проведения так называемой ревизии с заменой неисправных гирлянд, инсталляцию начнут готовить к следующему Новому году.
- Казанский «Водоканал» потратит на ремонт Северного коллектора еще более 6,6 млн рублей. Предприятие планирует выполнение работ по аварийности по текущему обслуживанию и капитальному ремонту сетей водоотведения по адресу: ул. Воровского, 5 (участок ул. Шатурская — ул. Поперечно-Базарная).
- В Казани под Кремлевской дамбой установят новый туалетный модуль за 11,4 млн рублей. Все работы на объекте должны будут завершить летом. В мэрии столицы Татарстана объяснили, что строительство туалетного модуля стало возможным благодаря проведению в Казани саммита стран БРИКС.
- На выплату детских пособий в федеральном бюджете России на 2024 год заложено 1,4 трлн рублей. В прошлом году их получили более 11 млн детей в возрасте до 18 лет.
- По состоянию на 5 января 2024 года международные резервы России составили $598,5 млрд. Это на 0,8 млрд меньше, чем неделей ранее. Сокращение связано с отрицательной переоценкой.
- Товарооборот между Россией и Китаем за 2023 год достиг рекордных $240,11 млрд. По сравнению с прошлым годом, показатель увеличился на 26,3%. Экспорт из Китая в Россию вырос на 46,9% — до $110,97 млрд, в то время как импорт российских товаров увеличился на 12,7% — до $129,14 млрд.
- Казанский «Ак Барс» потерпел поражение в игре с «Трактором» в рамках матча чемпионата КХЛ. Встреча закончилось со счетом 1:3 в пользу челябинцев. Среди казанцев единственную шайбу забил Дмитрий Кагарлицкий.
- Вооруженные силы США и Великобритании в ночь с 11 на 12 января нанесли авиаудары по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удары «нелегальной международной коалиции». Она назвала их действия очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН. Российским авиакомпаниям временно запретили полеты над Йеменом из-за сложившейся ситуации.
- С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 23 708 человек. Среди пострадавших — более 60 тысяч местных жителей. За последние сутки погиб 151 человек, еще 248 получили ранения.
Ключевые события 688-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу проверил реализацию гособоронзаказа концерном «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Как сообщили в Минобороны, корпорация успешно завершает испытания унифицированной системы высокоточных боеприпасов.
- В Минобороны России заявили, что в период с 6-го по 12-е января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющими производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.
- На Купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника. Нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й, 42-й и 93-й механизированных, а также 3-й, 5-й и 92-й штурмовых бригад и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 63-й, 66-й механизированных бригад, 100-й и 125-й бригад теробороны, 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили семь атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Павловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
- На Запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Новопрокоповка и Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова.
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