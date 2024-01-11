Итоги дня: Путин об экономике России, Минниханов в оргкомитете Игр БРИКС, приговор архитектору Альметьевска
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 11 января:
- Президент России Владимир Путин заявил, что РФ заняла пятое место в мире по паритету покупательной способности и первое — в Европе. Глава государства подчеркнул, несмотря на это, «на душу населения — нам еще надо стараться».
- Российский лидер выразил мнение, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны за прошлый год может превысить 4%. Первую оценку ВВП за 2023 год представят только в феврале.
- Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер. По мнению президента РФ, позиция по этому вопросу будет меняться по мере подавления инфляции.
- По итогам 2023 года дефицит бюджета России составил 3,2 трлн рублей, или 1,9% от ВВП. По предварительной оценке, доходы в казну составили 29,1 трлн рублей, а расходы — 32,4 трлн рублей.
- Минфин России с 15 января перейдет к продажам валюты и золота в рамках бюджетного правила. На это направят 69,1 миллиарда рублей. Ежедневный объем продажи прогнозируется на уровне 4,1 млрд рублей в эквиваленте.
- В 2023 году банки России выдали населению кредитов на общую сумму в 16,76 трлн рублей — это в два раза больше (57%), чем годом ранее. Из общего объема кредитования 47% пришлось на ипотеки (на общую сумму в 7,85 трлн рублей).
- Центризбирком России сформировал территориальную избирательную комиссию для проведения дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) в ходе предстоящих выборов президента. В состав комиссии включили 12 человек. Ее возглавил сопредседатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.
- На пост президента России претендуют 11 человек. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в 2024 году в Казани Игр БРИКС. Всего в список включили 36 человек.
- К трем годам лишения свободы условно приговорил горсуд главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова. Он признан виновным в двух эпизодах афер и получении одной взятки. Однако от наказания за последнюю освобожден ввиду истечения срока давности.
- В систему «Электронное образование Татарстана» через «Госуслуги» входят более 100 тысяч человек. В Минобразования республики заявили, что школы не обязаны вести бумажный журнал успеваемости. А одновременное ведение бумажного журнала с электронным, по их словам, и вовсе недопустимо.
- В Казани количество муниципальных парковочных мест увеличится до 9 381. Они появятся на проспекте Победы, а также на улицах Академика Глушко и Суконной.
- С 29 декабря по 8 января 2024-го автомобилисты совершили почти 740 тысяч поездок по трассе М-12 «Восток». Самым популярным участком дороги оказался обход Балашихи в Московской области — 259 тысяч проездов.
- С 15:00 мск на федеральных трассах Татарстана ввели временное ограничение движения для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств. С полным списком ограничений можно ознакомиться в нашем материале.
- С начала года с казанских улиц вывезли 75 тысяч тонн снега. В целом с начала зимы с территории Казани вывезли 450 тысяч тонн снега. Всего на начало января выпало 157 мм осадков.
- Вечером 11 января, а также ночью и днем 12 января на территории Казани и Татарстана прогнозируют метель с ухудшением видимости до тысячи метров и менее и сильный ветер с порывами до 15—20 м/с. Из-за погодных условий в Казани образовались сильные пробки. Кроме того, были задержаны несколько рейсов самолетов из столицы Татарстана.
- Граница Финляндии с Россией останется закрытой до 11 февраля. На заседании финского правительственного совета власти мотивировали такое решение желанием остановить поток нелегальных мигрантов.
- Число погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 213 человек. Еще 567 жителей получили ранения и травмы разной степени тяжести. Пропавшими без вести остаются около 52 человек.
Ключевые события 687-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские дежурные силы ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей. По словам губернатора области Владислава Шапши, взрыв дрона произошел над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате систематического огневого воздействия уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алешки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеЭкономикаФинансыБюджетБизнес
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