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«Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к предстоящим выборам президента России

14:13, 29.12.2023
«Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к предстоящим выборам президента России
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Агитационные баннеры

Наименование услуги

Размер баннера

Ротация

Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)

1

Баннер- транспарант на главной странице

900x100

1/4

112 500

2

Баннер-транспарант на внутренней странице

900x100

1/4

112 500

3

Баннер в ленте новостей (1 позиция)

300х250/300х100

1/4

57 024

4

Баннер в ленте новостей (2 позиция)

300х100

1/4

52 500

5

Баннер- растяжка на главной странице

300х500

1/4

52 500

6

Баннер- небоскреб на главной странице

300х500

1/4

82 500

7

Баннер- небоскреб в рубрике «Аналитика» на главной странице

300х500

1/4

82 500

8

Баннер- небоскреб в рубрике «Мероприятия» на главной странице

300х500

1/4

82 500

9

Баннер- небоскреб в рубрике «Спорт» на главной странице

300x500

1/4

82 500

10

Баннер-транспарант внизу на главной странице

900x100

1/4

112 500

11

Баннер- растяжка в «Картине дня»

600х90

1/4

52 500

12

Изготовление баннера


30 000

Фото и текстовые агитационные материалы

Наименование услуги

Объем

Сроки размещения

Цена с учетом НДС (руб.)

1

Размещение на сайте фоторепортажа

До 20 фото, сопровождается текстом до 1000 знаков

Сутки

142 500

2

Размещение на сайте статьи

До 10 000 знаков

Сутки

95 500/11 2500*


Размещение на сайте статьи, 9 позиция

До 10 000 знаков

Сутки

75 500/95 500*

3Размещение на сайте интервью6000-10000 знаковСутки95 500/11 2500*
4Размещение новости о кандидате в лентеДо 2000 знаковСутки31 500/34 200*
5Размещение новости о кандидате в фиксированном месте лентыДо 2000 знаковБессрочно, фиксация на сутки45 900/49 500*
6Публикация в рубрике «Мероприятия»До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 2 000 знаковНеделя46 656
7Анонс мероприятий в ленте новостейДо 2000 знаков5 дней42 480
8Анонс мероприятий в ленте в рубрике «Мероприятия»До 2000 знаковНеделя62 208
9Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»

Бессрочно15 500
10Суперанонс в «Картине дня»Неделя42 768
11Гиперссылка в рекламном материалеБессрочно10 500
12Коэффициент за срочность1,2
13Изготовление и размещение видеорепортажа в «Картине дня»Сопровождается текстом до 1000 знаковСутки97 500

Дополнительные услуги

1

Информация в еженедельной рассылке

14 800

2

Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)

142 500

3

Покупка фото из архива редакции (за 1 фото)

1 500

4

Изготовление видеосюжета

от 32 950**

5

Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»

1,5

6

Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани

1,3

* цена размещения готового фоторепортажа/цена размещения с изготовлением
** в зависимости от сложности

Цены действительны с 29.12.2023 по 15.03.2024 (срок действия прайса приблизительный).

ОбществоОбразование Татарстан
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