«Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к предстоящим выборам президента России
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации.
Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Агитационные баннеры
№
Наименование услуги
Размер баннера
Ротация
Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
1
Баннер- транспарант на главной странице
900x100
1/4
112 500
2
Баннер-транспарант на внутренней странице
900x100
1/4
112 500
3
Баннер в ленте новостей (1 позиция)
300х250/300х100
1/4
57 024
4
Баннер в ленте новостей (2 позиция)
300х100
1/4
52 500
5
Баннер- растяжка на главной странице
300х500
1/4
52 500
6
Баннер- небоскреб на главной странице
300х500
1/4
82 500
7
Баннер- небоскреб в рубрике «Аналитика» на главной странице
300х500
1/4
82 500
8
Баннер- небоскреб в рубрике «Мероприятия» на главной странице
300х500
1/4
82 500
9
Баннер- небоскреб в рубрике «Спорт» на главной странице
300x500
1/4
82 500
10
Баннер-транспарант внизу на главной странице
900x100
1/4
112 500
11
Баннер- растяжка в «Картине дня»
600х90
1/4
52 500
12
Изготовление баннера
30 000
Фото и текстовые агитационные материалы
№
Наименование услуги
Объем
Сроки размещения
Цена с учетом НДС (руб.)
1
Размещение на сайте фоторепортажа
До 20 фото, сопровождается текстом до 1000 знаков
Сутки
142 500
2
Размещение на сайте статьи
До 10 000 знаков
Сутки
95 500/11 2500*
Размещение на сайте статьи, 9 позиция
До 10 000 знаков
Сутки
75 500/95 500*
|3
|Размещение на сайте интервью
|6000-10000 знаков
|Сутки
|95 500/11 2500*
|4
|Размещение новости о кандидате в ленте
|До 2000 знаков
|Сутки
|31 500/34 200*
|5
|Размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты
|До 2000 знаков
|Бессрочно, фиксация на сутки
|45 900/49 500*
|6
|Публикация в рубрике «Мероприятия»
|До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 2 000 знаков
|Неделя
|46 656
|7
|Анонс мероприятий в ленте новостей
|До 2000 знаков
|5 дней
|42 480
|8
|Анонс мероприятий в ленте в рубрике «Мероприятия»
|До 2000 знаков
|Неделя
|62 208
|9
|Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»
|Бессрочно
|15 500
|10
|Суперанонс в «Картине дня»
|Неделя
|42 768
|11
|Гиперссылка в рекламном материале
|Бессрочно
|10 500
|12
|Коэффициент за срочность
|1,2
|13
|Изготовление и размещение видеорепортажа в «Картине дня»
|Сопровождается текстом до 1000 знаков
|Сутки
|97 500
Дополнительные услуги
1
Информация в еженедельной рассылке
14 800
2
Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)
142 500
3
Покупка фото из архива редакции (за 1 фото)
1 500
4
Изготовление видеосюжета
от 32 950**
5
Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»
1,5
6
Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани
* цена размещения готового фоторепортажа/цена размещения с изготовлением
** в зависимости от сложности
Цены действительны с 29.12.2023 по 15.03.2024 (срок действия прайса приблизительный).
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