Школьники нескольких районов Татарстана задержались в пути на Республиканскую елку в Казань из-за непогоды

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Школьники нескольких районов Татарстана не смогли вовремя приехать на республиканскую новогоднюю елку в Казань из-за непогоды. Праздника без детей быть не может. Мероприятие стартовало на «Татнефть Арене» с небольшой задержкой — раис Татарстана дал поручение дождаться всех приглашенных детей и только после этого начинать основное представление.

Обильные снегопады задержали в пути автобусы с детьми из Азнакаевского, Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Елабужского, Заинского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Апастовского районов. Также не смогли добраться вовремя дети из Нижнекамского, Нурлатского и Новошеминского районов.

UPD: школьники из всех перечисленных муниципальных образований добрались до места проведения мероприятия.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Напомним, 25 декабря в Казани проведут две республиканские елки. В них в общей сложности должны принять участие 17 тысяч несовершеннолетних, из которых около 9,5 тысячи — дети из семей участников специальной военной операции.

На республиканскую елку в Казань пригласили детей от 7 до 17 лет из всех 45 муниципальных образований Татарстана. В день ее проведения для приезжих ребят организуют питание.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

С утра Казань накрыл сильный снегопад, из-за которого накануне объявили штормовое предупреждение. Из-за него в городе образовались 9-балльные пробки.



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Галия Шакирова