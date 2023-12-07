Новым руководителем Росздравнадзора по Татарстану стал Владислав Виниченко
Должность руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) по Татарстану занял Владислав Виниченко. Информация об этом появилась на сайте Росздравнадзора республики.
Владислав Виниченко занимал пост замминистра здравоохранения Татарстана с 2016 года.
Виниченко родился в в 1981 году. Он окончил стоматологический факультет Казанского государственного медицинского университета, а позже и Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ) по специальности «юриспруденция».
Также Виниченко является заслуженным работником здравоохранения Татарстана.
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