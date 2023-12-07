Новым руководителем Росздравнадзора по Татарстану стал Владислав Виниченко

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта Росздравнадзора по Татарстану

Должность руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) по Татарстану занял Владислав Виниченко. Информация об этом появилась на сайте Росздравнадзора республики.

Владислав Виниченко занимал пост замминистра здравоохранения Татарстана с 2016 года.

скриншот realnoevremya.ru сайта Минздрава Татарстана. На нем пока остается информация о том, что Виниченко является замминистра здравоохранения РТ

Виниченко родился в в 1981 году. Он окончил стоматологический факультет Казанского государственного медицинского университета, а позже и Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ) по специальности «юриспруденция».

Также Виниченко является заслуженным работником здравоохранения Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова