В Казани сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 9 сентября по 23 декабря
В Казани сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 9 сентября по 23 декабря, следует из проекта постановления исполкома города.
Документ утверждает места и сроки проведения ярмарок, количество торговых мест, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам. Утверждается состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарок в Казани.
Минсельхозу Татарстана рекомендовано привлекать к участию в ярмарках республиканских и иных товаропроизводителей, обеспечить общественный порядок в местах проведения ярмарок.
Управлению Роспотребнадзора по Татарстану рекомендовано организовать контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами санитарных норм и правил.
Контроль за исполнением постановления возложен на замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова.
Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане стартовали 18 марта. Они проходили каждую субботу, в том числе в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Заключительные в этом сезоне ярмарки прошли 22 апреля. Только на ярмарках в Челнах жители купили продукции более чем на 15 млн рублей.
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