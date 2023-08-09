Итоги дня: взрыв в Сергиевом Посаде, Галявиев в «Черном дельфине», прощальный матч Даниса Зарипова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 9 августа:
- В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью над территорией Московской области была пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА.
- В Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел взрыв в районе котельной. Происшествие произошло из-за нарушения технологического процесса, заявили в экстренных службах, добавив, что причиной стал «человеческий фактор». Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.
- После взрыва на складе пиротехники в районной больнице скончалась женщина. По словам губернатора Московской области Алексея Воробьева, после ЧП за медицинской помощью обратились 56 человек, 30 человек находятся в стационаре, шестеро из них — в реанимации.
- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ). На место происшествия выехал и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев.
- Татарстан в скором времени ожидают два крупных политических события: заседание Московского формата консультаций по Афганистану (29 сентября) и саммит БРИКС (2024 год). Для этого созданы республиканские оргкомитеты, которые возглавили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и раис республики Рустам Минниханов. Подробнее о формате их работы и мероприятиях — в материале «Реального времени».
- Рустам Минниханов обсудил строительство трассы М-12 с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Стороны обсудили вопросы строительства М-12 в Татарстане: протяженность дороги составит 142 км. По ней можно будет доехать из Казани в Москву за 6,5 часа вместо 12. Запустить движение планируется к концу 2023 года.
- Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровым рублем уже с 15 августа. В эксперименте принимают участие 13 банков, в 2024 году к нему могут присоединиться еще 16 банков. Например, россияне смогут оплачивать цифровыми рублями жилищно-коммунальные услуги.
- На конец первого полугодия объем наличных рублей у россиян впервые превысил 16 трлн рублей, продемонстрировав рост на 26,3% — годовой темп роста запаса наличных достиг самого высокого показателя с апреля 2021 года.
- Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 весной 2021 года, будет отбывать пожизненное наказание в ИК-6 в Оренбургской области, более известной как «Черный дельфин».
- Советский суд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения директору Казанского медколледжа Зухре Хисамутдиновой. Ее задержали 7 августа, сегодня следователи направили в суд ходатайство об аресте. Директору колледжа предъявлено обвинение по четырем эпизодам получения взяток, причем, по версии силовиков, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ). К защите руководителя колледжа подключился бывший сотрудник Следкома Алексей Парамонов, полковник в отставке.
- Представитель Следкома по Татарстану сообщил, что предъявленные обвинения не отражают масштаба предполагаемой коррупционной деятельности сотрудников колледжа. У следствия имеются основания полагать, что обвиняемая совершила около 100 коррупционных преступлений в виде получения взяток, в ее квартире изъято порядка 17,5 млн рублей наличными.
- Советский райсуд Казани отказался водворять 64-летнюю Хисамутдинову в СИЗО. В качестве меры пресечения ей избран домашний арест до 6 октября, запрет покидать жилье, за исключением обращения за медпомощью, общения со следственными органами и судом.
- После оглашения решения обвиняемую освободили из-под стражи в зале суда. Отвечая на вопрос «Реального времени» — были ли взятки за поступление в медколледж, Хисамутдинова дала отрицательный ответ.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения государственных гарантий РФ, предоставленных российским и иностранным физлицам и компаниям, зарубежным государствам и международным организациям, в иностранной валюте. Согласно документу, лицо, которому причитается выплата средств по госгарантии, может получить ее только в рублях — средства перечислят на указанный счет.
- В Банке России допускают повышение ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров, то есть в сентябре, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
- В Казани за ближайшие две недели должны полностью возобновить работу информационные табло на остановках, сообщили в городском Комитете по транспорту. Всего в столице Татарстана насчитывается 1 425 остановок. Информационные табло есть на каждой четвертой.
- Татарстан получит специальный казначейский кредит в размере 9 млрд рублей, их вложат в важные инфраструктурные проекты. В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В общей сложности 61 проект.
- Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании мужчины, который 23 июня 2023 года по заданию украинских спецслужб подорвал газопровод в Крыму, в поселке Кореиз. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса страны.
- Железную «дорогу жизни» в застраиваемые пригородные территории Казани в Лаишевском районе пробуют вытащить из многолетнего «тупика». РЖД согласились с необходимостью модернизации инфраструктуры начального участка Казань — Вахитово, где из-за однопутной железной дороги в час пик не могут разъехаться аэропортовские и арские электрички. «Есть положительный отклик на строительство второго пути, чтобы развязать этот узел», — сообщил «Реальному времени» глава пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин, добавив, что расходы составят около 1 млрд рублей. Тем временем нагрузка на аэропортовскую ветку растет — вскоре здесь появятся две новые станции для Госархива РТ, «Почты России» и будущих жителей новых микрорайонов.
- За последние десять лет в России ввели в эксплуатацию 822 млн квадратных метров жилья. Из них 435 млн квадратных метров приходится на многоквартирные дома. Еще 386 млн кв. м — это индивидуальное жилье.
- Осенью 2023 года в России крупные производители чая и кофе намерены повысить отпускные цены для ретейлеров, такое решение они объяснили «сложной ситуацией». С 1 сентября отпускные цены для розничных сетей могут вырасти на 6—9%.
- В Казани проходит прощальный матч экс-капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова. Зарипов сыграет сразу за две команды: первый период он проведет за «Зеленых», второй — за «Белых».
- Также ХК впервые в истории вывел из обращения номер, 25, под которым играл Зарипов.
- К Земле приближается потенциально опасный астероид, заявили в Центре изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Астероид 6037 (1988 EG) максимально приблизится к Земле на расстояние около 6 млн км 23 августа в 11.18 мск. Диаметр астероида, по предварительным оценкам, составляет от 430 до 960 метров, а его скорость — 14,25 километра в секунду.
- Банк России с 10 августа до конца 2023 года перестанет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
- В России стоимость поездки на такси побила исторический рекорд и достигла максимума за последние 10 лет (в период с 2014 по 2023 год). В июне стоимость поездки на такси в России достигла 32,53 рубля в расчете на 1 км пути. Средний чек на поездку за первое полугодие 2023 года составил 435 рублей и вырос на 4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Ключевые события 532-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение.
- На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.
- Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Ровнополь, Никольское и Орлинское Донецкой Народной Республики, Чумацкое Запорожской области и Алешки Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнес
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