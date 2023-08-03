В Казани признали непригодными для проживания квартиры в трех домах

Квартиры в трех казанских домах признали непригодными для проживания, следует из распоряжения в сборнике документов и нормативных актов исполкома столицы Татарстана.



К ним отнесли квартиры в доме №1 на улице Проезжей, квартиру №1 в доме №11 на улице Зур Урам и квартиру №36 в доме №21 на улице Правды.

Последнюю признали непригодной для проживания инвалидов и членов семьи. Комиссия зафиксировала «отсутствие возможности приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов».

realnoevremya.ru (архив)

В конце июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных результатах расследуемого уголовного дела о нарушении жилищных прав татарстанцев и установленных обстоятельствах.



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Маргарита Головатенко